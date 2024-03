Voetballer Georginio Wijnaldum zet zijn vrijstaande villa te koop. Zie foto’s

Als koper kun je o.a. genieten van de duo whirlpool met onderwater kleurentherapie en meer….

STEVEN GERRALD

Voetballer Georginio Wijnaldum is door bondscoach Ronald Koeman weer geselecteerd voor het Nederlands Elftal. Georginio voetbalt sinds vorig jaar in Saoedi Arabie bij de club Al- Ettifaq, waar Steven Gerrard trainer is.

VRIJSTAANDE VILLA WIJNALDUM

Eerder voetbalde de middenvelder bij o.a. PSV, Feijenoord, Liverpool, Paris Saint Germain en AS Roma. In het Midden- Oosten zal hij op zeker een dikke belegde boterham verdienen. Wijnaldum heeft besloten zijn vrijstaande villa in Rhoon, gelegen ten zuidwesten van Rotterdam, te koop te zetten.

VRAAGPRIJS

De vraagprijs is 799.000 euro Zelf kocht hij dit optrekje in 2009 voor 480.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 550.000 euro. Hij kan er dus rond de kwart ton euro winst op scoren.

INDELING VILLA WIJNALDUM

En wat heeft hij de koper te bieden? Een vrijstaande villa met een…