Voetballer Donyell Malen koopt dit bijna 5 miljoen kostende appartement met adembenemend uitzicht! Zie foto’s

voor Ex PSV voetballer Donyell Malen, die op dit moment wekelijks als aanvaller schittert bij Borussia Dortmund en in de belangstelling staat van o.a. Liverpool, heeft recent een appartement gekocht in Amsterdam.

KOOPSOM

Hij betaalde hiervoor 4,9 miljoen euro, terwijl de vraagprijs op 5.250.000 euro lag. Donyell wist dus 350.000 euro korting te bedingen. Buiten goed voetballen kan de 25 jarige aanvaller ook goed onderhandelen.

UITZICHT

Hij liet er overigens een hypotheek op vestigen van 4.950.000 euro. Hier krijgt hij dit schitterende op de 18 e verdieping gelegen appartement voor, dat een fantastisch uitzicht biedt op de Amstel en het centrum van Amsterdam.

INDELING APPARTEMENT

Vrijwel overbodig te zeggen, dat het appartement een en al luxe uitstraalt De woonoppervlakte bedraagt maar liefst 410 vierkante meter en in totaal zijn er negen kamers, waaronder zes slaap-en drie badkamers.

De keuken is voorzien van alle denkbare inbouwapparatuur en uiteraard…