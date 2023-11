Voetballer Donny van de Beek koopt miljoenen appartement met butler en beveiligde lift. Zie foto’s

Nog maar een iets meer dan een week geleden, werd Manchester United voetballer Donny van de Beek de trotse eigenaar van een zeer luxe appartement aan de Amsterdamse Zuid- As.

KOOPSOM APPARTEMENT DONNy VAN DE BEEK

Hij kocht het optrekje voor een bedrag van 1.590.000 euro , bij een vraagprijs van 1.625.000 euro. Donny wist dus een korting te bedingen van 35.000 euro. Ja, ook hij moet blijkbaar op de kleintjes letten. Een hypotheek was overigens niet nodig.

Wat krijgt hij voor zijn geld. Het appartement ligt op de 15e verdieping en dat garandeert een schitterend uitzicht. Donny kijkt vanuit zijn appartement o.a. op Amstelveen en ziet waarschijnlijk ook nog de vliegtuigen landen op Schiphol.

INDELING APPARTEMENT DONNY VAN DE BEEK

Het appartement heeft een woonoppervlakte van 140 vierkante meter en telt drie slaap – en twee badkamers. Woonkamer is verdeeld in een ruim eetgedeelte plus een zeer luxe keuken met uiteraard alle denkbare inbouwapparatuur, maar beschikt…