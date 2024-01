Voetbalfans moeten dankzij WIDM en MolTalk langer wachten op samenvattingen

Tina Nijkamp, de televisie goeroe van Nederland, presenteert verdrietig nieuws voor alle voetbal liefhebbers.

Elke week houdt Tina Nijkamp nauwlettend de kijkcijfers en het laatste nieuws omtrent televisie in de gaten. En dat vertelt ze dan aan al haar volgers. Soms is het goed nieuws, maar soms moet Tina ook een beetje verdrietig nieuws vertellen. Zo is het nieuwste hieronder voor de gemiddelde voetbal liefhebber natuurlijk niet heel erg fijn om te horen.

Een grote verschuiving binnen de programmering

Vanwege tegenvallende kijkcijfers is er een programma van presentatrice Hila Noorzai verplaatst. Maar om dat gat weer op te vullen is Moltalk, het programma waarin de afleveringen van Wie is de Mol? worden besproken, weer daarvoor terug gezet. En dat heeft ook weer gevolgen voor de voetbal, want door deze grote verschuiving is de Eredivisie nu een half uur later. Dat is natuurlijk flink balen. De…