Vliegtuig valt uit de lucht bij gender reveal party (1 dode)

Sommige ouders gaan tot het uiterste om het geslacht van hun aanstaande baby op een spectaculaire manier te onthullen. Maar een gender reveal party in Mexico liep helaas fataal af voor een stuntpiloot.

Bekijk de absurde beelden hieronder:

Van vreugde naar verschrikking

Het gelukkige stel in San Pedro, Mexico, was in de wolken toen een stuntvliegtuig een roze wolk uitstortte over de feestende menigte. Maar de vreugde sloeg om in horror toen een vleugel van het vliegtuig afbrak.

De 32-jarige piloot Luis Angel N. stortte neer en overleefde het ongeluk niet. Terwijl het paar en de gasten juichten voor het babymeisje in de buik, veranderde de dag in een tragedie die niemand zal vergeten.