Vliegende auto’s: toekomstvisie of pure fantasie?

Vijftig jaar geleden dacht men dat we in de 21e eeuw overal naar toe zouden reizen in vliegende auto’s. Dat is (nog) geen realiteit. Toch bestaan vliegende auto’s al, maar is het nog steeds de toekomst? Als we denken aan vliegende auto’s denk je waarschijnlijk automatisch aan iconische films en series zoals The Jetsons, Back to the Future’of een persoonlijke favoriet: Blade Runner. Dit toekomstbeeld is al decennialang het onderwerp van dromen, fantasieën en fictie, maar vliegende auto’s zijn tegenwoordig uit die fictieve wereld gevlogen en werkelijkheid geworden, of ja, een beetje toch. In een wereld die snel evolueert en waar technologische grenzen steeds meer worden verlegd, zijn vliegende auto’s misschien wel de volgende grote doorbraak in de transportsector. Maar is dit futuristische concept klaar om op grote…