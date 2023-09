Vlakke start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting zonder grote beweging van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong vrijwel onveranderd.

Maandag startte de AEX de handelsweek ook al afwachtend, met een slotkoers van 738,89 punten. Op fondsniveau was er echter wel degelijk beweging, met winsten voor financials en Philips, terwijl de halfgeleiders onder druk bleven staan met verliezen van circa anderhalf procent.

Veel macronieuws was er maandag niet. De Europese Commissie verlaagde de groeiprognoses voor dit jaar en volgend jaar met 0,3 procentpunt naar respectievelijk 0,8 en 1,3 procent, vooral vanwege de problemen in Duitsland. Volgens de EC kan Duitsland in 2023 in een recessie belanden.

Donderdag zal de Europese Centrale Bank een nieuw rentebesluit nemen en analisten vinden het lastig inschatten of de ECB een pauze inlast of toch nog een keer de rente verhoogt. In Amerika is daarnaast de verwachting dat de…