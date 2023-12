Vlakke opening Wall Street na banencijfers

(ABM FN) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een vlakke opening tegemoet na het banenrapport. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden circa een half uur voor opening van de beurzen 0,1 procent in het rood. De Nasdaq lijkt 0,4 procent lager van start te gaan.

De futures kwamen nauwelijks in beweging nadat bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in november iets harder is toegenomen dan verwacht. Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 199.000. De markt had een stijging van 190.000 banen verwacht. De werkloosheid kwam uit op 3,7 procent tegen 3,9 een maand ervoor. Economen rekenden op een onveranderd percentage van 3,9 procent.

“De laatste trends bewegen zich in de juiste richting, waarin een zachte landing steeds waarschijnlijker lijkt”, aldus econoom Stephen Juneau van Bank of America. “Maar er lijkt ook steeds meer balans te komen in de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal werknemers groeit, terwijl werkgevers iets minder…