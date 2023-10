Vlakke AEX, maar mid- en small cap drama Damrak

AEX sluit +0,1%, maar AMX -1,9% op weer small en midcap sell-off: wáárom? Worldline-Adyen, ASMI, Alphabet, Microsoft en meer.

CM.com en Fastned – op een paar duppies na dan – zijn de enige uitzonderingen.

Alle andere populaire aandelen uit dit rijtje zetten vandaag allemaal een nieuwe, lagere bodem in hun neergaande trend. En er zijn nog wel meer. Nee, dit is niet het jaar van mid en small caps. Aan de andere kant zijn Wolters Kluwer, Relx en vooruit, Shell de enige die hun all time high op schootsafstand hebben.

En of er meer aandelen door hun hoefjes gaan. Wat dacht u van Adyen? Voor klachten moet u in Parijs zijn, waar concurrent Worldline vandaag 55% de bietenbrug op gaat. Het fonds kwam vanochtend met cijfers die wel van een ander bedrijf leken, zozeer moet het fonds alles bijstellen. Naar beneden welteverstaan.

Gisteren ging er al een online betaalbedrijf zelfs -72% op haar Q3’s (die -39% van Adyen op Q2’s voelt intussen al bijna als een…