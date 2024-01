VIX I Verzekeren na de beursrally kan nog relatief goedkoop

De VIX-index, die de impliciete volatiliteit (verwachte beweging) weergeeft van de S&P500, is in drie maanden tijd gedaald van 22 punten naar 12 punten. Daarmee noteert de angstindicator weer zes punten onder het historische gemiddelde van 18. In de praktijk betekent het dat opties momenteel relatief goedkoop zijn en dat beleggers zich weinig zorgen maken. De tijd zal uiteindelijk moeten uitwijzen of dat terecht is na de recente beursrally in november en december.



Geopolitieke spanningen stapelen zich namelijk op. Naast de oorlog in Oekraïne, is het momenteel onrustig in het Midden-Oosten. Na een aanval van de VS en het VK op Houthi-rebellen in Jemen, kan het wel eens een tijd gaan duren…