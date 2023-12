VIX | Angstgraadmeter daalt naar laagste stand sinds april 2019

De VIX meet de zogeheten impliciete volatiliteit, oftewel beweeglijkheid van de Amerikaanse S&P500 voor de komende dertig dagen. Is de impliciete volatiliteit hoog, dan is de VIX hoog en dan is de bandbreedte van voorziene koersbewegingen groot en vice versa. De impliciete volatiliteit zul je zien toenemen als de financiële markten onrustig zijn en de beurskoersen onder druk staan. Bij stijgende beurskoersen en een vrij stabiel marktbeeld zien we de VIX terugvallen. De VIX is derhalve veelal negatief gecorreleerd met de beursontwikkeling.



Er wordt van een hoge VIX gesproken bij een stand boven de 25-30. Een VIX van rond de 20-25 wordt als ‘medium’ omschreven en een situatie in de bandbreedte 15-20 als…