Vivoryon | Volatiel bedrijf maakt bokkesprongen op de beurs

Het van origine Duitse biotechbedrijf Vivoryon zet vol in op varoglutamstat, een medicijn voor de behandeling van een vroege vorm van Alzheimer. Volgens de Hersenstichting en Alzheimer Nederland zijn er wereldwijd naar schatting twintig miljoen mensen met de ziekte van Alzheimer en de verwachting is dat dit aantal in 2030 is verdubbeld. Op 17 oktober presenteerde Vivoryon tijdens een evenement zijn belangrijkste bevindingen over de veiligheid, tolerantie en werkzaamheid van het medicijn. Deze brachten blijkbaar niet wat beleggers ervan hoopten, want de aandelenkoers daalde in de dagen daarop met 30,6% tot €7,67.



Op 23 oktober ontving Vivoryon van het Amerikaanse Data Safety Monitoring Board (DSMB) goedkeuring om de studie voor varoglutamstat voort te…