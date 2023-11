Vitesse krijgt nu eens goed nieuws uit Zeist – Voetbal International

Van Ginkel kreeg zaterdag in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen rood na ingrijpen van de VAR. Vitesse ging niet akkoord met het schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Het in beroep gaan heeft resultaat gehad. De schorsing is teruggebracht naar twee duels, waarvan één voorwaardelijk.

De dertigjarige Van Ginkel mist nu de ontmoeting met Ajax in de Johan Cruijff Arena. De ex-speler van onder meer Chelsea en PSV is op 2 december weer inzetbaar. Fortuna Sittard komt dan naar Arnhem, waar goed nieuws rond Vitesse dit seizoen een zeldzaamheid is. Vitesse is de nummer achttien van de Eredivisie en pakte in de eerste twaalf speelrondes slechts acht punten. Na de nederlaag tegen Heerenveen vertrok trainer Phillip Cocu.