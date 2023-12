Vitesse geeft duidelijkheid en wijst definitieve opvolger van Cocu aan

Vitesse heeft bekendgemaakt dat Edward Sturing het seizoen zal afmaken als hoofdtrainer. Het clubicoon nam tijdelijk de taken van Phillip Cocu over, die opstapte bij de Arnhemmers, maar zal voor de rest van het seizoen de eindverantwoordelijke zijn in Arnhem.

“In de situatie waarin we zitten, vraagt het werk ontzettend veel van een trainer”, geeft directeur voetbalzaken Benjamin Schmedes, die na dit seizoen vertrekt bij de Gelderse club, aan op de eigen website. “Het is te prijzen dat Edward aan boord blijft als coach en er alles aan wil doen om Vitesse in de tweede seizoenshelft naar een hogere plek op de ranglijst te krijgen. Dat zal niet gemakkelijk worden, maar de gesprekken die we hebben gevoerd vormen een stevige basis.”



Artikel gaat verder onder video



Sturing is al jarenlang één van de gezichten van de club Vitesse en staat niet voor het eerst voor de groep. Vaker nam hij de rol van een ontslagen of opgestapte trainer over en nu zal hij dat tot de zomer gaan…