Vitalik Buterin onthult Ethereum plannen voor 2024

Met de afsluiting van 2023 in zicht, is de tijd aangebroken voor het uitrollen van de roadmap voor 2024, en dat geldt ook voor vooraanstaande crypto-projecten. Vitalik Buterin, de mede-oprichter van Ethereum, heeft onlangs zijn visie voor het komende jaar gepresenteerd. Deze plannen borduren voort op de reeds gemaakte vorderingen in 2023, maar introduceren ook enkele belangrijke nieuwe wijzigingen en verbeteringen, gericht op het versterken en uitbreiden van het Ethereum-netwerk.

De toekomst van het Ethereum netwerk

In de uitgestippelde roadmap van Ethereum voor 2024, belicht Vitalik Buterin zes sleutelaspecten: de Merge, de Surge, de Scourge, de Verge, de Purge, en de Splurge. De reeds voltooide Merge, in september 2022, was een mijlpaal waarbij Ethereum’s mainnet succesvol fuseerde met de Beacon Chain, de kern van het nieuwe proof-of-stake (PoS) systeem. Voor 2024 zijn er plannen om het PoS-model verder te verfijnen, met speciale aandacht voor de implementatie van het…