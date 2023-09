Virtuele ronde over aangepaste stratencircuit Singapore

Reden voor die kortere lay-out is de verbouwing aan ‘The Float’, een complex dat van bocht zestien tot en met bocht negentien loopt. Dit betreft het deel waar de coureurs langs de tribunes langs de baan reden om vervolgens onder de tunnel door te gaan. Op dat deel vond ook de beruchte ‘Crashgate’ plaats in 2008. Nelson Piquet Jr. zette toen met opzet zijn Renault in de muur om op die manier teamgenoot Fernando Alonso aan de zege te helpen in de eerste editie van deze nachtrace.

De nieuwe lay-out is slechts van tijdelijke aard en het is de bedoeling dat de Formule 1 na de verbouwing van The Float, dat hierna als NS Square zal bekendstaan, terugkeert naar de bekende lay-out. Dat zou volgend jaar al het geval moeten zijn. Voor nu zijn bochten zestien tot en met negentien verdwenen. Na bocht 14, een knik naar rechts, zullen de coureurs over een recht stuk – met een knik – scheuren richting bocht 16 en 17, de chicane die voorheen volgde na de tunnel….