Virgil van Dijk werkt zich in de nesten; FA start onderzoek naar Liverpool-captain

Liverpool lijkt het de komende weken te moeten doen zonder aanvoerder Virgil van Dijk. De verdediger kreeg afgelopen zondag op bezoek bij Newcastle United een rode kaart en reageerde gefrustreerd richting scheidsrechter John Brooks. Dat kan hem duur komen te staan.

Van Dijk kreeg tegen Newcastle een directe rode kaart omdat hij de doorgebroken Alexander Isak onderuit had geschoffeld. De 32-jarige international van Oranje kon daar weinig begrip voor opbrengen en liet zijn onvrede blijken richting Brooks. Daar is men in Engeland niet van gediend en dus heeft de FA een onderzoek ingediend naar het gedrag van de captain van the Reds.



Artikel gaat verder onder video



In een verklaring laat de FA weten dat zich Van Dijk op een ongepaste en beledigende heeft gedragen richting de arbiter. De ervaren verdediger heeft van de voetbalbond tot aanstaande vrijdag gekregen om met een reactie op zijn eigen gedrag te komen. Het lijkt er echter op dat Van Dijk een langere schorsing kan…

