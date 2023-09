Virgil van Dijk krijgt torenhoge boete en extra wedstrijd schorsing voor woede-uitbarsting

Virgil van Dijk staat nog wat langer aan de kant bij Liverpool. De Nederlandse centrale verdediger is voor één wedstrijd geschorst naar aanleiding van zijn tirade tegen scheidsrechter John Brooks in de Premier League-wedstrijd tegen Newcastle United (1-2). Daarnaast moet hij een boete van omgerekend ruim 116.000 euro betalen.

Van Dijk was zijn emoties even niet de baas toen hij in de 28ste minuut van de wedstrijd tegen Newcastle United de doorgebroken Alexander Isak neerhaalde en een directe rode kaart kreeg van Brooks. De aanvoerder zou de beslissing van de scheidsrechter een ‘fucking joke’ hebben genoemd. Dat is hem duur komen te staan.



Artikel gaat verder onder video



Volgens de FA heeft Van Dijk toegegeven dat hij zich onbehoorlijk heeft gedragen. “De verdediger erkende dat hij ongepast gedrag heeft vertoond richting een official en daarbij grof en beledigend taalgebruik heeft toegepast”, aldus de voetbalbond.

De rode kaart tegen Newcastle United kostte Van Dijk de…

Lees verder bij www.fcupdate.nl