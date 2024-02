Pharming Group NV (PHARM) sloot op 1.05 euro na 6.9% te zijn gedaald.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 11 mei 2023, toen de daling 13.8% was. Het aandeel genereerde een verkoopsignaal met een toenemend handelsvolume bij de doorbraak van de steun bij 1.05 euro in een rechthoek patroon. Een verdere daling tot 0.91 euro in de loop van vijf maanden is waarschijnlijk.”

