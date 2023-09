VinFast | Gevaarlijke hype rond automaker

Binnen enkele dagen was het voorheen nauwelijks bekende Vinfast in één klap de op twee na meest waardevolle autobouwer ter wereld, na giganten als Tesla en Toyota. Dit zeer speculatieve aandeel ging op 15 augustus naar de beurs via een veelbesproken ‘SPAC’ (special purpose acquisition company)-constructie, waarbij een lege huls met een zak geld op jacht gaat naar investeringen om vervolgens een beursnotering in het leven te roepen.



In dit geval was het de SPAC Black Spade die de Vietnamese fabrikant van elektrische auto’s Vinfast naar de beurs bracht. De verhandelbaarheid van VinFast, dat ook elektrische scooters en bussen wil maken, is echter minimaal, omdat oprichter Pham Nhat Vuong liefst 99,7% van de aandelen in handen heeft. De zeer dunne ‘float’ leidt ertoe dat de…