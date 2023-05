Vinden Mensen Mij Aantrekkelijk? Tekenen & Tips

Als je dit leest, is de kans groot dat je zelftwijfel hebt en denkt dat je niet aantrekkelijk bent….

… dus laten we beginnen met te zeggen dat iedereen aantrekkelijk is! Je hoeft niet bloedmooi te zijn om als aantrekkelijk persoon beschouwd te worden.

Tuurlijk, als iemand fysiek aantrekkelijk is, is het gewoon een natuurlijke reactie dat vreemden staren, of dat de meeste mensen geneigd zijn er meer aandacht aan te besteden, maar het is meer dan alleen het fysieke uiterlijk dat iemand aantrekkelijk maakt.

Er zijn zoveel verschillende manieren om aantrekkelijk te zijn en zoveel verschillende dingen die verschillende mensen aantrekkelijk vinden. Iedereen let op andere dingen en iemand (meerdere mensen!) zal zeker op jou vallen.

Hier zijn subtiele tekenen waar je op kunt letten die laten zien dat je aantrekkelijker bent dan je denkt, maar deze lijst is niet uitputtend of absoluut. Als je niet elk item op deze lijst aanvinkt, betekent dat niet dat je het niet in je hebt!

Een aantrekkelijk persoon zijn is meer dan esthetisch aantrekkelijk zijn. Het kan zijn hoe je je zelfvertrouwen manifesteert of hoe je charisma en charme uitstraalt dat mensen naar je toe trekken.

Praat met een erkende en ervaren therapeut als je je onzeker voelt over je uiterlijk en je zorgen maakt of andere mensen je wel aantrekkelijk vinden.

Tekenen dat je aantrekkelijk bent

1. Mensen hebben de neiging je te kopiëren of te imiteren

Aantrekkelijke mensen krijgen misschien niet altijd veel lof voor hun uiterlijk, maar zelfs als je zelden complimenten krijgt, als mensen in je omgeving vragen naar je stijl en je mening over die van hen, dan ben je aantrekkelijker dan je denkt!

2. Je krijgt vaak complimenten – en niet alleen met woorden

Dit is een vrij eenvoudige, maar als mensen je niet alleen in woorden complimenteren, maar door subtiele tekenen zoals hoe ze op je reageren, naar je kijken en je aandacht geven, dan zijn dit een paar van de vele complimenten die zeggen dat je aantrekkelijk bent.

Mensen laten je graag weten hoe aantrekkelijk je bent omdat ze willen dat je dat weet, en je een goed gevoel willen geven. Sommigen proberen waarschijnlijk met je te flirten….

3. Mensen flirten met je en willen je gezelschap

Misschien vragen mensen je regelmatig op afspraakjes en vragen ze je nummer, of versieren ze je zelfs gewoon op avondjes uit.

Als je met hen in gesprek bent, zijn subtiele tekenen zoals het likken van lippen of het spelen met hun haar ook een weggevertje. Dit is een vrij duidelijk teken dat ze zich tot je aangetrokken voelen!

Vergeet niet dat iedereen een ander type heeft en dat iedereen op zijn eigen manier aantrekkelijk is, dus alleen omdat je niet elke keer dat je het huis verlaat wordt versierd, betekent dat niet dat je onaantrekkelijk bent.

4. Je zit lekker in je vel – en mensen voelen dat aan

Niet alleen vermijd je jezelf te vergelijken met anderen, maar je geeft eerlijk gezegd niet om de schoonheidsnormen van anderen omdat je je zelfvoorzienend voelt en weet wat je waard bent – en dat is buitengewoon aantrekkelijk!

Als je iemand bent die zelfvertrouwen uitstraalt, niet plakkerig, noch behoeftig, en je voelt je ook niet zelfbewust of hebt een laag zelfbeeld, dan is het zelfs geen grote verrassing als de meest aantrekkelijke persoon jou ook aantrekkelijk vindt.

5. Mensen beginnen graag gesprekken met je

Laten we niet vergeten dat aantrekkelijk zijn niet alleen gaat over hoe we eruit zien! Zeker, het is een goede manier om aanvankelijk te beginnen, maar er is zoveel meer aan de hand dan er alleen maar aantrekkelijk uitzien.

Als een kennis, of zelfs een vreemde, af en toe oogcontact maakt, een vriendelijke glimlach oproept, met je begint te praten, en doorgaat met vragen stellen om het gesprek gaande te houden, dan vindt hij/zij je waarschijnlijk aantrekkelijk.

Als je merkt dat je geweldige gesprekken voert, geweldige grappen maakt, en misschien zelfs een beetje onnozel en flirterig wordt, dan ben je niet alleen geweldig gezelschap – je bent ook aantrekkelijk!

6. Mensen brengen graag tijd met je door en willen met je optrekken

Als mensen naar je toe trekken en regelmatig tijd met je willen doorbrengen, dan ben je aantrekkelijk. Er is iets aan jou dat mensen aantrekt en ervoor zorgt dat ze bij je in de buurt willen zijn. Het kan je uiterlijk zijn, je gevoel voor humor, of je energie – wat het ook is, als mensen daarom bij je in de buurt willen zijn, dan ben je zeker aantrekkelijk!

Nogmaals, iedereen is aantrekkelijk op zijn eigen manier, dus ook al zie je het zelf niet, de mensen die je opzoeken en tijd met je willen doorbrengen zien het en geloven het. Probeer dit te geloven en besef dat mensen wel degelijk bij je in de buurt willen zijn, hoe moeilijk het in het begin ook voelt!

7. Je hebt gedate of een relatie gehad

Als je ooit in een relatie hebt gezeten, regelmatig met dezelfde persoon op date gaat, of een relatie hebt gehad, dan ben je natuurlijk aantrekkelijk!

Niemand brengt veel tijd met iemand door tenzij hij of zij daarvoor kiest, en ze kiezen er niet voor niets voor om met jou om te gaan.

Als je met iemand naar bed bent geweest, of net intiem bent geweest met iemand met wie je date, dan vinden ze je kennelijk leuk en aantrekkelijk.

8. Mensen kijken je na

Misschien word je veel bekeken op straat, of kijken mensen dubbel als ze langs je lopen in een bar. Je bekijken gebeurt niet alleen persoonlijk, maar kan ook online via sociale media, zoals wanneer ze je volgen en reageren op je posts.

Natuurlijk, als je je er prettig bij voelt, kan dit fijn voelen en is het een goede vertrouwensboost die je laat weten dat mensen je aantrekkelijk vinden.

9. Mensen zijn verbaasd dat je single bent

Als mensen verbaasd of geschokt zijn als je vertelt dat je single bent, komt dat omdat ze je zien als iemand die gemakkelijk een aantrekkelijke partner zou aantrekken, zodanig dat mensen hun wenkbrauwen vol ongeloof optrekken als je niet met iemand bent.

Evenzo, als mensen verbaasd zijn dat je single bent, is dat waarschijnlijk omdat ze je aantrekkelijk vinden en daarom aannemen dat iedereen dat ook doet!

10. Mensen veranderen om je heen

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt – je vindt iemand aantrekkelijk en wordt een beetje giechelig, of wordt verlegen en begint te blozen, of begint misschien met je haar te spelen en te flirten.

Als je merkt dat het gedrag van mensen om je heen verandert, is dat waarschijnlijk omdat ze je aantrekkelijk vinden.

Misschien geven ze echt om je mening en worden ze daarom een beetje nerveus en willen ze indruk op je maken, of ze gaan helemaal los en beginnen grapjes te maken en proberen je aandacht te krijgen.

Hoe dan ook, als mensen regelmatig van gedrag veranderen als je in de buurt bent, is dat omdat ze je aantrekkelijk vinden en willen dat je hen opmerkt.

11. Mensen van hetzelfde geslacht tonen afgunst jegens jou

Als je ooit in een positie bent geweest waarin een groep mensen van hetzelfde geslacht als jij gemeen over je doet of je uitsluit van hun groep, kan dat zijn geweest omdat je hen onzeker maakt over hun eigen uiterlijk door jouw overduidelijke aantrekkelijkheid.

Misschien zijn ze jaloers op alle aandacht die je krijgt of omdat ze zien dat je een voorkeursbehandeling krijgt vanwege je uiterlijk. Geen van die dingen hoeft waar te zijn, willen ze kwade gevoelens jegens jou hebben.

12. Mensen maken oogcontact met je

Het ontmoeten van andermans blik kan een teken van aantrekkingskracht zijn, vooral als dat oogcontact intens en langdurig is. We hebben de neiging om mensen niet zo aan te staren in een normaal gesprek.

Dus als je merkt dat mensen je ogen vaak met de hunne vergrendelen als je met ze praat of in dezelfde ruimte bent als zij, dan wijst dat erop dat je aantrekkelijk bent om naar te kijken.

Je kunt ook merken dat mensen oogcontact met je maken omdat ze naar je staren zonder het te beseffen. En als je hun blik vangt, zal een natuurlijke reactie zijn dat ze snel wegkijken en zich ongemakkelijk of beschaamd gedragen.

13. Mensen zullen je graag helpen

Bewust of niet, mensen beschouwen degenen die ze aantrekkelijk vinden positiever dan degenen die ze onaantrekkelijk vinden. Dit staat bekend als attractiveness bias en kan op verschillende manieren leiden tot een gunstige behandeling.

Eén zo’n manier is dat aantrekkelijke mensen eerder hulp van anderen krijgen, of ze er nu om vragen of niet. Het kan gaan om hulp bij een persoonlijke onderneming of een zaak waarin je gelooft.

Dus als je merkt dat anderen bereid zijn zich in alle bochten te wringen om je op welke manier dan ook te helpen, is er een kans dat ze dat doen omdat ze je aantrekkelijk achten (zelfs als ze niet proberen openlijk met je te flirten of ervoor te zorgen dat je hen aardig vindt).

14. Je wordt om stijl- of schoonheidstips gevraagd

Het komt vaak voor dat iemand het uiterlijk of de stijl wil evenaren van iemand die hij of zij aantrekkelijk vindt. Het is voor hen een manier om zich aantrekkelijker te voelen in zichzelf. Dus als je vaak gevraagd wordt om tips over make-up, kleding of haar, dan is de kans groot dat je er goed uitziet.

Als je een vrouw bent, kun je merken dat mannen je ook om je advies of mening vragen. Ze willen weten in welke kleren ze er volgens jou het aantrekkelijkst uitzien, hoe jij vindt dat ze hun haar moeten stylen, of welke accessoires een turn on of turn off zijn. Ze doen dit omdat ze aantrekkelijk willen zijn voor vrouwen zoals jij.

15. Mensen zullen zich voor je openstellen

Je weet het misschien niet, maar voor sommigen maakt een goede luisteraar zijn iemand aantrekkelijk. Dus, als mensen geneigd zijn om meer persoonlijke en gevoelige informatie bij je bekend te maken, is dat omdat ze je zien als een goed persoon, ze je vertrouwen, de verbinding voelen, en zich tot je aangetrokken voelen vanwege je luistervaardigheden.

16. Je krijgt de aandacht in je groep

Als je met vrienden naar een feestje gaat en je onder anderen mengt, ben jij degene die de aandacht krijgt. Je maakt een geweldige eerste indruk op feestjes die je met vrienden bezoekt en dat komt door meer dan je fysieke verschijning.

Je maakt gewoon een natuurlijke connectie met mensen die je net hebt ontmoet. Het kan zijn omdat je een interessant gesprek weet aan te knopen, of mensen waarderen gewoon je persoonlijkheid.

17. Je vrienden willen je als hun wingman

Als vrienden je benaderen en op een subtiele manier willen dat je hun wingwoman wordt, dan is de kans groot dat ze dat doen omdat ze je zien als aantrekkelijk en beter benaderbaar.

Maar hetzelfde kan gezegd worden over elk soort sociale bijeenkomst, of dat nu een feestje is, een zakelijk netwerkevenement, of op de hogeschool of universiteit. Het hebben van een aantrekkelijke vriend (jij dus) zorgt ervoor dat ze zich zelfverzekerder voelen.

18. Mensen genieten van je gevatheid en humor

Mensen vinden gevatheid en humor aantrekkelijker, en als mensen bij je blijven hangen en duidelijk van je gezelschap genieten, dan ben je aantrekkelijker dan je denkt.

Lachen brengt blije vibraties door het vrijkomen van endorfine, de “feel-good” hormonen. Daarom, als mensen om je heen willen zijn omdat je een goed gevoel voor humor hebt, dan kan dat een uiterst aantrekkelijke eigenschap zijn.

Meer over aantrekkingskracht

Dit zijn dus een paar tekenen die kunnen aangeven hoe aantrekkelijk sommige andere mensen je vinden. Als je niet alles op deze lijst hebt meegemaakt (of wat dan ook), dan maakt dat je helemaal niet onaantrekkelijk!

Sommigen van ons zijn zo zelfbewust dat we niet eens merken wanneer mensen ons wel bekijken of aandacht aan ons besteden. We raken zo gevangen in onze eigen gedachten van “Ik ben niet aantrekkelijk, ze versieren zeker mijn vriend(in) in plaats van mij,” dat we bijna blind worden voor mensen die zich echt tot ons aangetrokken voelen.

We verwerpen de aandacht van mensen omdat we zo gewend zijn aan te nemen dat die niet oprecht is. Hoewel dit enigszins normaal is, is het niet de gezondste houding om over onszelf te hebben!

Als je worstelt met je lichaamsbeeld of hoe je eruit ziet, is het de moeite waard om met een professional te praten. Soms hebben we een objectief iemand nodig om ons te helpen onze gedachten te verwerken en de oorzaak te vinden van de ‘overtuigingen’ en verhalen die we onszelf vertellen.

Misschien ben je jaren geleden door iemand afgewezen en neem je nu onmiddellijk aan dat niemand je ooit nog aantrekkelijk zal vinden.

Misschien neem je aan dat de persoon die met je praat het alleen doet om dichter bij je vriend te komen, en duw je hem daarom weg om je daadwerkelijk te versieren, omdat hij het gevoel heeft dat je hem afwijst door hem te negeren!

Het klinkt misschien vreemd, maar zoveel van onze ingesleten gedragingen die voortkomen uit jarenlang onaantrekkelijk voelen, kunnen er bijna voor zorgen dat we zelf onaantrekkelijk, afstandelijk of onbeleefd overkomen.

Het is helemaal niet jouw schuld, maar wel iets om in gedachten te houden! Spreken met iemand die gespecialiseerd is in het helpen van mensen met weinig zelfvertrouwen en eigenwaarde kan wonderen doen, en zal je helpen beseffen hoe ongelooflijk en bijzonder je bent.

En onthoud, je waarde wordt niet bepaald door hoe andere mensen je zien, en je relatiestatus zou geen invloed moeten hebben op hoe je je op grote of lange termijn over jezelf voelt!

Sommige van de aantrekkelijkste mensen ter wereld zijn op een bepaald moment in hun leven vrijgezel geweest – Google maar eens op je celebrity crush en je zult je snel realiseren dat ze vrijgezel zijn geweest, dat ze zijn afgewezen door mensen die ze leuk vinden, en dat ze op een bepaald moment zijn gedumpt!

Hoe we eruit zien en hoeveel andere mensen ons leuk vinden is niet het begin en het einde, dus vergeet niet jezelf te waarderen om wie je bent, niet alleen om wie je aantrekkelijk vindt.

Maak je je zorgen over je uiterlijk dat je depressief raakt?

Praten met iemand kan je echt helpen om te gaan met alles wat het leven je voor de voeten werpt. Het is een geweldige manier om je gedachten en je zorgen uit je hoofd te zetten, zodat je ze kunt verwerken.

We raden je echt aan om met een therapeut te praten in plaats van met een vriend of familielid. Waarom? Omdat zij getraind zijn om mensen in situaties als de jouwe te helpen. Ze kunnen je helpen om je eigenwaarde en zelfvertrouwen te laten groeien, zodat je je aantrekkelijk voelt in jezelf, ongeacht de mening van anderen.

Hoewel je kunt proberen dit zelf te verwerken, kan het een groter probleem zijn dan zelfhulp kan aanpakken. En als het je geestelijk welzijn, je relaties of je leven in het algemeen beïnvloedt, dan is het een belangrijke zaak die opgelost moet worden.

Te veel mensen proberen door te modderen en doen hun best om problemen te overwinnen waar ze nooit echt grip op krijgen. Als het in jouw omstandigheden überhaupt mogelijk is, is therapie 100% de beste weg vooruit.

Hoe aantrekkelijk ben ik op een schaal van 1-10?

Lichamelijke aantrekkelijkheid is zeer subjectief en kan per cultuur en per tijd verschillen. Wat de een aantrekkelijk vindt, vindt de ander misschien minder aantrekkelijk. Dat maakt elke poging om je eigen schoonheid een cijfer te geven wat moeilijk en zinloos.

Waarom voel ik me zo onaantrekkelijk?

Als je echt gelooft dat je een lelijk persoon bent, dan lijdt je waarschijnlijk aan een extreem laag zelfbeeld. Misschien ben je veel te hard over je uiterlijk vanwege een eetstoornis, een andere psychische aandoening, een recente romantische afwijzing, of gewoon omdat je een stressvolle of traumatische periode in je leven doormaakt.

Als je regelmatig kritische gedachten en gevoelens hebt over je uiterlijk, is het een goed idee om met een geestelijk verzorger te praten, die de redenen voor je uiterlijke zelfhaat kan uitpakken en je kan helpen om een positievere kijk op je aantrekkelijkheid te krijgen.

Hoe kan ik aantrekkelijker worden?

Voordat je iets doet om te proberen aantrekkelijker te worden, is het belangrijk dat je niet probeert iemand te zijn die je niet bent. Hoe je uiterlijk ook verandert, als je je er niet helemaal prettig bij voelt, zul je niet het soort zelfvertrouwen en innerlijke schoonheid tonen dat doorschemert in hoe je met anderen omgaat.

De gebieden waarop je je misschien wilt concentreren bij het verbeteren van je algehele uiterlijk zijn: haar, tanden, verzorging, make-up, kleding en lichaamstaal. Eigenlijk alles wat invloed heeft op de indruk die je op anderen maakt.

Lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen zijn bijzonder belangrijk. Heb je ooit iemand gezien die gewoon vertrouwen uitstraalde in de manier waarop hij zich hield, de manier waarop hij liep, en de manier waarop zijn gezicht en ogen een positieve uitstraling hadden? Als jij datzelfde soort zelfvertrouwen kunt tonen, zal de manier waarop anderen jou zien ook drastisch veranderen.

Welke fysieke eigenschappen zijn het belangrijkst bij aantrekkingskracht?

Geen twee mensen hebben precies dezelfde smaak als het gaat om wie en wat ze aantrekkelijk vinden. Toch staat een mooie glimlach bij de meeste mensen bovenaan het lijstje van eigenschappen waarnaar ze op zoek zijn.

Maar sommige mensen houden misschien meer van een achterwerk, anderen van borsten, weer anderen van gespierde armen of gespierde benen. Sommigen houden van rondingen, anderen van een slank figuur. Sommigen houden van blondines, anderen van roodharigen. Sommigen houden van baarden, anderen van gladgeschoren.

Nogmaals, dit wordt beïnvloed door culturele verschillen en de trends en stijlen die groot waren toen iemand opgroeide.

Wat zijn dingen die mensen aantrekkelijk maken die niets te maken hebben met hun uiterlijk?

Er zijn zoveel kwaliteiten die iemand kan hebben die hem of haar ongelooflijk aantrekkelijk maken. Enkele daarvan zijn:

Gevoel voor humor – mensen die van nature grappig zijn worden door iedereen positiever gezien, ook door mensen van het andere geslacht. Dat komt omdat lachen en grapjes maken leiden tot de productie van feel-good chemicaliën in de hersenen.

Vriendelijkheid – het is natuurlijk om in de buurt te willen zijn van en tijd te willen doorbrengen met mensen die vriendelijk tegen je zijn. Het helpt bij de vorming van een persoonlijke band en het verlicht eventuele sociale druk en angst.

Zelfvertrouwen – iemand echt zelfvertrouwen zien tonen kan een enorme opwinding zijn. Het genereert niet alleen positieve emoties naar hen toe, maar het kan ook versterkend werken en je eigen zelfvertrouwen stimuleren. Er is echter een verschil tussen zelfvertrouwen en verwaandheid.

Optimisme – niemand wil zijn tijd doorbrengen met iemand die overdreven negatief is over de wereld, over andere mensen en over zichzelf. Maar iedereen wil tijd doorbrengen met iemand die de wereld positief ziet. Het eerste is een aanslag op je stemming en energie, terwijl het tweede je ook een positiever gevoel kan geven.

Passie – nee, niet de fysieke of romantische soort (hoewel dat wel helpt), maar de soort waarbij iemand gewoon echt iets leuk vindt en er met veel energie en enthousiasme over praat. Het is moeilijk om niet meegezogen te worden in wat ze zeggen.

Is er nog iets dat ik kan doen om aantrekkelijker te lijken voor de mensen van mijn voorkeursgeslacht?

Er zijn een paar dingen die je zou kunnen proberen om aantrekkelijker over te komen, waarvan de eerste is om helemaal jezelf te zijn.

Dat is misschien niet het antwoord dat je wilde horen, maar als je ongegeneerd jezelf kunt zijn, zul je de juiste persoon naar je toe trekken omdat ze zich aangetrokken zullen voelen tot wat echt en authentiek is in plaats van iets wat je voordoet.

Ten tweede kun je werken aan je kookkunsten. De meeste mensen praten graag over eten en als je kunt aantonen dat je heerlijke culinaire gerechten kunt maken, zul je in een beter daglicht komen te staan. In staat zijn om vanaf nul te koken is veel aantrekkelijker dan iemand die elke avond een kant-en-klare maaltijd in de magnetron stopt.

Dit derde punt is niet zozeer een aanbeveling als wel een feit: veel mensen houden van honden en dat gevoel kan zich uitbreiden naar de eigenaren van die honden (ervan uitgaande dat je je hond goed behandelt). Het bezitten van welk huisdier dan ook, maar specifiek een die je elke dag moet uitlaten, laat je verantwoordelijke kant zien. Maar wat je ook doet, koop geen hond alleen vanwege hoe het je zou kunnen laten lijken.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat iemand zich meer tot mij aangetrokken voelt?

Als er een bepaalde persoon is die je leuk vindt en je wilt dat die jou ook leuk vindt, dan kun je eigenlijk maar één ding doen: meer tijd met die persoon doorbrengen.

Hoe meer tijd we met iemand doorbrengen, hoe meer we voor hem of haar warmlopen. En zelfs als we ons niet onmiddellijk aangetrokken voelen, kan dat gevoel groeien naarmate we hem of haar beter leren kennen en samen ervaringen delen.

Wat belangrijk is, is dat een deel van die tijd met z’n tweeën wordt doorgebracht. Of, op zijn minst, moet je één-op-één gesprekken met hen voeren, zelfs als er andere mensen in de ruimte aanwezig zijn (op een feestje of in een restaurant, bijvoorbeeld).

Dit garandeert niet dat hun gevoelens zullen veranderen en dat ze op een dag wakker zullen worden en beseffen dat jij de ware voor hen bent, maar het is noodzakelijk als er enige kans is dat dat gebeurt. Ze zullen van een afstand niet anders over je denken of voelen.

Je moet ze vragen om tijd met je door te brengen. Je hoeft niet te zeggen dat het een afspraakje is – je kunt het gewoon positioneren als vrienden die samen tijd doorbrengen. Als er een bepaald ding is dat jullie gemeen hebben, probeer dat ding dan met hen te doen. Dit zal een band creëren en versterken en hen helpen jou te zien als iemand met wie ze compatibel zijn, zelfs als ze zich fysiek nog niet tot je aangetrokken voelen.

Hoe meer tijd jullie samen plezier maken en van elkaars gezelschap genieten, hoe groter de kans dat ze je door nieuwe ogen gaan zien.