Vind mijn apparaat voor je Windows-laptop

Tegenwoordig nemen we onze laptops allemaal overal mee naartoe. Handig, maar ook potentieel gevaarlijk: het toestel kan namelijk altijd gestolen worden of je kan het ergens vergeten. Vraag een mens wat zijn meest dierbare bezit is en heel wat mensen zullen hun laptop aanduiden. Dat is niet te verwonderen: zonder laptop ben je vandaag zo goed als niets. Zowel voor ons werk als onze ontspanning hangen we af van de toestellen. Het kan een flink verlies zijn als je een laptop kwijtspeelt of als hij gestolen wordt. Zelf kan je echter al een ander doen om het apparaat toch terug te vinden.

Stap 1 / Ga naar de instellingen

Om de ‘Vind mijn apparaat’-functie in te schakelen in Windows, moet je de instellingen openen. Dat kan door op het Windows-logo in de taakbalk te klikken of door tegelijkertijd de Windows- en i-toets…