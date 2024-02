Vijf van de Magnificent Seven met resultaten; dit…

Deze week was buitengewoon belangrijk voor beleggers in aandelen van de Magnificent Seven, de zeven grootste technologiebedrijven ter wereld, waarvan er vijf met hun resultaten kwamen.

Elektrische-autobouwer Tesla (TSLA) kwam vorige week al met cijfers en heeft Morningstar-analist Seth Goldstein uitgelegd waarom hij vreest voor vertraging en hoe die de winst en omzet van Tesla op de korte en lange termijn zou kunnen beïnvloeden. Hij raadde aan om te wachten tot het aandeel een solide veiligheidsmarge biedt alvorens een instappunt te overwegen, zelfs na de recente uitverkoop.

Hoewel het geen deel uitmaakt van de Magnificent Seven, zagen we vorige week ook Netflix (NFLX) zijn resultaten voor het vierde kwartaal rapporteren. Om de topaandelen compleet te maken, moeten we nog een maand wachten op de resultaten van Nvidia (NVDA) eind februari. De Magnificent Seven zijn: Tesla, Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft en Nvidia.

Bij de aandelen die deze week hun resultaten rapporteerden,…

