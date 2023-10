Vijf beleggingstips – fundamenteel én technisch toegelicht

Albert Jellema en Nico Bakker bespreken tijdens deze BeleggersFair-masterclass op 10 november een vijftal beleggingstips, waarbij de fundamentele én technische analyses naadloos op elkaar aansluiten.

Beleggers zullen tot aankoop van een aandeel overgaan als de fundamentele analyse van het betreffende bedrijf en sector dit ondersteunt.

Strategisch moet het interessant zijn om een aankoop te overwegen. Maar is de trend en het sentiment van het koersverloop in orde om tot aankopen over te gaan? Is het moment van actie tactisch juist? Daartoe is een technische analyse van het koersverloop gewenst.

Jellema en Bakker combineren fundamentele en technische analyses tijdens de vijf tips die zij bespreken. Ook laten zij zien met welke beleggingsproducten van BNP Paribas u positie kunt innemen.

De masterclass ‘Vijf beleggingstips – Fundamenteel en Technisch toegelicht’ vindt plaats om 13.00 uur.

