Vijf erg Belangrijke Bordspellen

Iedere Nederlander denk wel eens met weemoed terug aan de donkere winteravonden wanneer de tv werd uitgezet en er een leuk gezelschapsspel op de tafel kwam. Het waren fantastische momenten die vaak hilarische situaties opleverden die vandaag nog op familiefeestjes worden opgehaald.

Je zou denken dat het internet deze vorm van entertainment heeft doen verdwijnen, maar niets is minder waar. Met anderen samenkomen en zich meten in een van de boeiende bordspellen is nog steeds springlevend. En we denken niet alleen aan bingo, het spel dat in kantines, parochiezalen en tegenwoordig ook online gespeeld wordt. Maar aan de bordspellen die we thuis opstellen en waar we samen met vrienden en familie van genieten.

We hebben vijf van die toppers voor je op een rij gezet. De meeste zal je wel kennen, maar het is een leuke opfrisser.

Monopoly

Monopoly is een iconisch bordspel waarbij spelers onroerend goed kopen. Ze gaan dan handelen en bouwen om hun fortuin op te bouwen en hun tegenstanders failliet te laten gaan. Het spel wordt gespeeld op een bord met straten, spoorwegen en nutsbedrijven. De spelers verplaatsen zich over het bord met behulp van dobbelstenen. Monopoly is een van de best verkochte bordspellen aller tijden. Het heeft talloze thema-edities en varianten. Er zijn zelfs online casinospellen waarvoor Monopoly model stond tijdens de ontwikkeling.

Scrabble

Scrabble is een woordspel waarbij spelers woorden vormen op een speelbord met tegels met letters. Elke letter heeft een bepaalde waarde. Spelers proberen zo veel mogelijk punten te scoren. Dat doen ze door slimme woorden te maken en bonusvakjes op het bord te gebruiken. Scrabble is al decennia lang populair en wordt vaak gespeeld door liefhebbers van taal en puzzels. Het spel heeft zelfs een wereldkampioenschap waar spelers uit verschillende landen strijden om de titel van ‘beste Scrabbler’ ter wereld.

Ticket to Ride

Ticket to Ride is een treinavontuur spel. Hierbij moeten de spelers routes op een kaart voltooien door treinroutes te bouwen tussen steden. Het spel is eenvoudig te leren, maar biedt toch diepgaande strategische mogelijkheden. Er zijn verschillende uitbreidingen die nieuwe kaarten en regels introduceren. Op die manier blijft Ticket to Ride fris en boeiend voor herhaaldelijke speelsessies. Je kunt het spel ook digitaal spelen, het is beschikbaar op verschillende platforms.

Catan

Catan, ook bekend als The Settlers of Catan, is een strategisch bordspel. In dit spel zullen de deelnemers grondstoffen verzamelen, dorpen en steden bouwen en handel drijven met elkaar. Het spel werd voor het eerst uitgebracht in 1995. Het is ondertussen een wereldwijd succes en heeft discussiegroepen en forums op het internet. Het spel combineert geluk met strategie en onderhandelingen. Hierdoor is het een favoriet bij zowel casual als bij serieuze spelers. Catan heeft ook verschillende uitbreidingen en scenario’s. Dit zorgt ervoor dat de herspeelbaarheid vergroot. Dat is een pluspunt voor degenen die op zoek zijn naar meer variatie.

Risk

Risk is een strategisch oorlogsspel waarbij spelers de wereld veroveren door legers te mobiliseren. De opdracht is om gebieden te veroveren en tegenstanders te verslaan in gevechten. Het spel wordt gespeeld op een kaart van de wereld, verdeeld in territoria of continenten. De spelers proberen deze continenten te veroveren en hun rijk uit te breiden. En dat terwijl ze tegelijkertijd hun grenzen verdedigen tegen vijandelijke aanvallen. Risk is een van de klassieke bordspellen die bekend staan om zijn diepe strategie en lange speelduur. Het blijft populair onder liefhebbers van strategische spellen en wargaming.

Wat kunnen we onthouden

Vooreerst dat bordspellen nog steeds actueel en populair zijn. Er komen over heel Nederland mensen bij elkaar om zich tijdens die spellen met elkaar te meten. Sommige spelsessies lopen zelfs over verschillende avonden. Denk hierbij aan Risk, een gezelschapsspel dat, indien gespeeld door ervaren spelers, wel eens heel lang kan duren.

Foto source: canva.com