ViewSonic VP16-OLED review: draagbaar scherm voor creatievelingen

De ViewSonic VP16-OLED is een draagbare monitor voor veeleisende, creatieve gebruikers. Met kennis van zaken kunnen die veel uit dit schermpje halen.

Zowel in de wereld van draagbare monitors als in de wereld van OLED-schermen is de ViewSonic VP16-OLED een buitenbeentje. Gemaakt (en geprijsd) voor professionele creatievelingen, biedt het schermpje meerdere unieke mogelijkheden en eigenschappen.

De meeste oled monitoren zijn primair gericht op gamers. Wat dat betreft is de ViewSonic VP16-OLED een uitzondering, zij het geen unieke: dit beeldscherm is bestemd voor creatieve gebruikers. Foto- en videobewerkers, maar ook 3D- en cad/cam-ontwerpers:┬ádat is de doelgroep die ViewSonic voor ogen staat. De makers hebben het product dan ook voorzien van meer opties dan de meeste draagbare monitors kennen. Het prijskaartje is navenant stevig, maar zolang de kwaliteit goed is, valt daarmee te leven. De vraag is dan ook of de VP16-OLED levert wat je mag verwachten….