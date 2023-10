vier clubs leveren twee spelers, primeur Almere City – Voetbal International

Vooral op de vleugelposities voorin was de concurrentie groot. Zo had PSV met Johan Bakayoko en Noa Lang (allebei 7,5) twee kandidaten, maar zij moesten voorrang verlenen aan VI’s Speler van de Week Yankuba Minteh en Emil Hansson, die met twee goals beslissend was voor Heracles Almelo tegen PEC Zwolle (2-1). Ook Vitesse levert ondanks de zege in de Gelderse derby (1-3) om die reden geen speler af, omdat Million Manhoef rechts voorin Minteh moet voorlaten.