Videotex: Vlaamse voorloper van het www

In Clickx 421 kon je al uitgebreid lezen over de ontstaansgeschiedenis van het Franse Minitel, een soort internet avant la lettre. Wat velen intussen vergeten zijn, is dat in België een vergelijkbaar initiatief liep onder de naam Videotex. Bij ons was het de RTT – het overheidsbedrijf dat instond voor telecommunicatie in ons land – die hierin de eerste stappen zette. In de jaren 90 kwamen een aantal concurrenten op de markt met diensten die meer gericht waren op een groter publiek. En alhoewel RTT Videotex zelf niet meer bestaat, kan je de ervaring nog wel beleven – liefst uiteraard met een retrocomputer en stokoude modem.

Folder van het eerste experiment van de RTT om Videotex beschikbaar te stellen voor een groter publiek.

Terug in de tijd

De geschiedenis van onze “eigen” Minitel begint al in 1979,…