Video: Yolanthe Cabau laat zich van onderkant filmen tijdens workout

Yolanthe Cabau heeft een video gedeeld met haar volgers waarin ze flink aan het trainen is. En dat ziet er nogal bijzonder uit.

Yolanthe Cabau staat bekend om haar prachtige vormen en toewijding aan een gezonde levensstijl. Het verbaast niemand dat Yolanthe veel in de sportschool te vinden is. In haar nieuwste video bezoekt Yolanthe Cabau samen met haar zus de sportschool om even flink wat oefeningen te doen. Ze leggen daarbij ook nog eens de hele intensieve workout vast. Gekleed in strakke outfits uit Yolanthe’s eigen kledinglijn gaan de zussen de uitdaging aan om samen de sportschool te veroveren. Maar behouden ze hun lach naarmate de training vordert?

Yolanthe Cabau en haar zus trainen wat af

