Video: Wordt piepjonge schaatsster Michelle Velzeboer (20) de nieuwe Suzanne Schulting?

Michelle Velzeboer is goed op weg om de nieuwe kampioen van het schaatsen te worden. Waar eindigt haar glansrijke reis?

De mooie blondine mag zich op haar eerste WK shorttrack dit weekend gaan bewijzen. De jongere zus van Xandra Velzeboer heeft genoeg in haar mars om te laten zien dat ze ook thuishoort in de internationale top van de schaatswereld. Zie hier wat ze allemaal kan. Met haar talent kan het alleen maar goed gaan dit weekend. Tijd dus om een beetje kennis te maken met Michelle, zodat je straks weet wie nou die schaatsster op het podium is aan het einde van het weekend.

Michelle Velzeboer heeft bekende oudere zus

De zus van Michelle Velzeboer is Xandra Velzeboer, die andere bekende schaatsster. Het lijkt er op dat schaatsen bij de familie Velzeboer echt een gezamenlijke sport is. De zusjes beoefenen allebei op hoog niveau het schaatsen en zijn dan ook van plan om de komende jaren veel van zich te laten horen op het internationale toneel. Het zou niemand iets verbazen als…