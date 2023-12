Video: Woedende Merel Ek schreeuwt naar Dilan Yesilgöz tijdens interview

Merel Ek staat te boek als een kritische journalist in de Nederlandse politiek. Politici vermijden dan ook graag haar vragen. Dit is iets dat het bloed onder Merel haar nagels vandaan kan halen.

Merel Ek pislink op Dilan Yesilgöz tijdens interview

Merel Ek interviewt voor haar werk ontzettend veel politici. Dit gaat haar ook erg goed af. Ze staat voornamelijk bekend om haar kritische, inhoudelijke vragen. Hier lijken bepaalde Kamerleden erg bang voor te zijn. In een uitzending van Vandaag Inside blikken de gasten terug op Merel haar interview. Merel bleek erg gefrustreerd nadat Dilan Yesilgöz wegliep toen ze een vraag stelde. Ze schreeuwde ‘dit is echt ongelooflijk’ met een vurige toon in haar stem. Andere journalisten RTL en de NOS, maar ook Rutger Castricum, stond ze wel te woord. Erg oneerlijk vond Merel. ”Eerst alle kwaliteitsmedia en daarna was Merel aan de beurt”, grapte Genee in de uitzending. ”Zo ben je thuis soms ook dus?” vroeg Genee. Waarop Merel…