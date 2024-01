Video: Wilfred Genee verleidt Merel Ek tot overnachting in Vandaag Inside-studio

Merel Ek heeft een nieuwe video met Wilfred Genee gemaakt. En daarin biecht ze wel een hele domme fout op.

De blondine komt over het algemeen over als een hele slimme dame. Maar ook Merel heeft soms een aantal problemen die ze niet helemaal voorziet. En ja, wat doe je dan. Als Wilfred Genee haar confronteert met een bijzonder probleem, staat Merel Ek ook eventjes met een mond vol tanden. Maar Merel zou zichzelf niet zijn als ze hier niet snel een antwoord op had. Dus, wat speelt er allemaal in de studio van Vandaag Inside?

Merel Ek komt niet meer thuis door heftige sneeuw

De verslaggeefster heeft geen winterbanden. Daarmee is het dus gevaarlijk om de weg op te gaan. In de Wandelgangen, een online rubriek van Vandaag Inside, blikken Merel Ek en Wilfred Genee terug op de nieuwe uitzending van het programma. Maar daar komt meteen een nieuw probleem naar boven in de vorm van Merel haar ontbrekende winterbanden. En ja, wat doe je daar dan aan? Hoe ze in dat probleem verwikkeld is…