Video: Volgers maken zich zorgen om Danique Hosmar na dampende sessie

Danique Hosmar heeft een nieuwe video voor haar volgers gemaakt, maar die beginnen zich toch wel zorgen te maken na het zien daarvan.

De mooie influencer Danique Hosmar is altijd wel met sport bezig. alleen als ze weer eens intensief aan het werk is aan zichzelf, beginnen haar volgers zich een klein beetje zorgen te maken. De mooie blondine wordt namelijk snel rood als ze sport, maar om nou met 35 graden in Sri Lanka buiten te rennen zonder petje? Dat wordt wel weer heel heftig. Straks komt ze terug als een kreeft. Haar volgers maken zich zorgen en waarschijnlijk met goede reden. In de comments onder de video van Danique raden veel mensen haar aan om toch maar een keer de zonnebrand erbij te gaan pakken. Want als ze dit zo doorzet, dan komt ze daar ontzettend verbrand uit. Bekijk de video hier!

Danique Hosmar schittert in brandende zon

