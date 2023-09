Video: Voetbalster Jackie Groenen gilt het uit vanwege verkeerd geplaatste microfoon

Jackie Groenen heeft een ontzettend leuk interview met Fresia Cousiño Arias voor ESPN, maar dan slaat het noodlot toe.

Voetbalster Jackie Groenen gilt het uit tijdens interview

De ontzettend knappe Jackie Groenen heeft een interview met presentatrice Fresia Cousiño Arias over het afgelopen WK, alleen is de interviewster één klein dingetje vergeten. Ze moet namelijk wel haar microfoon voor Jackie houden, anders dan kan de prachtige blondine natuurlijk zichzelf niet verstaanbaar maken. Op het moment dat beide dames daarop worden gewezen is het hek van de dam. Ze beginnen allebei gigantisch hard te lachen en kunnen daarna ook niet meer stoppen met lachen. Als je nog niet verliefd was op Jackie Groenen, dan ben je het wel na het zien van deze heerlijke video. De dame is duidelijk lekker spontaan en goedgemutst. En dat is nou precies wat zoveel mensen zo leuk aan haar vinden.

