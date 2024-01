Video: Topfitte schaatsster Michelle de Jong (24) doet het geweldig in slow motion

Michelle de Jong weet met haar geweldige vormen weer flink de aandacht te trekken. Het helpt dat je in deze video flink de tijd hebt om Michelle tot je te nemen.

Als je een video van Michelle de Jong voor ogen krijgt, dan weet je al dat het genieten wordt. De mooie schaatsster heeft namelijk een ontzettend goed gevoel voor wat wel werkt op beeld en wat niet. En als ze dat combineert met haar strakke schaatspakjes en haar leuke voorkomen, dan krijg je echt wat bijzonders. Op haar laatste video zie je de schaatsster in slow motion over de baan gaan, terwijl je zicht hebt op al haar mooie vormen. Dat is nog eens genieten. Michelle vond de video leuk genoeg om met al haar fans te delen. Ze hoopt dat zij hem net zo leuk vinden als dat zij hem vindt. Bekijk hier de leuke video!

Lees ook: Knappe schaatsster Michelle de Jong (24) gaat haar beroemde zus achterna

De roodharige schaatsster Michelle de Jong betovert fans

Met zo’n leuk snoetje kan het ook haast niet anders dat al haar…