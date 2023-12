Video: Topfitte Marijn Kuipers heeft extra ondersteuning nodig in strak sportbroekje

Marijn Kuipers laat ons wel vaker watertanden, maar met deze nietsverhullende beelden weet ze zichzelf te overtreffen!

Marijn Kuipers is ongetwijfeld één van de mooiste influencers op Instagram en daar horen natuurlijk ook dit soort knappe plaatjes bij. Geloof ons maar, Marijn mag echt niet uit je Insta-feed ontbreken. En mocht je nog twijfelen weten deze beelden je gegarandeerd te overtuigen!

Marijn Kuipers maakt fans gek in sportschool

Zo verwende Marijn Kuipers ons recent namelijk met de best beelden van een speelse sportsessie. We mogen wel vaker genieten van kijkjes achter de schermen van haar sportschool, maar met deze shots wist ze echt al onze dromen te verbeteren. Het is natuurlijk duidelijk dat Marijn goed in haar vel zit. Met de uren die zij in de sportschool doorbrengt kan het niet anders! Maar om dat in zoveel detail te zien? Dan kan je echt niet stoppen met watertanden. En dat lijkt Marijn ook te weten! Dit broekje laat namelijk zo weinig aan de verbeelding…