Video: Tooske Ragas laat zich van haar meest verleidelijke kant zien in nieuwe beelden Wie Is De Mol

Tooske Ragas weet eigenlijk altijd wel te imponeren. Of ze nu een nieuwe foto online zet of zichzelf toont in een aflevering van Wie is de Mol?

De mooie blondine laat zich altijd van haar beste kant zien. Daarom vinden mensen Tooske ook altijd zo leuk om te zien. De presentatrice krijgt online veel lof over haar leuke verschijning. De reacties onder de foto’s en filmpjes van Tooske liegen er niet om. Die zijn eigenlijk altijd echt mega positief. Maar Tooske laat zich in deze nieuwe video, van het programma Wie is de Mol? weer op een hele andere manier zien. Haar fans zijn natuurlijk gelijk in extase. Die kunnen nu nog meer zien van hun meest favoriete presentatrice. De video zie je hier!

Tooske valt te zien in zenuwslopende aflevering

De leuke blondine valt nu te zien in een zenuwslopend spannende aflevering van WIDM. Daarin lijkt, als je de trailer moet geloven, van alles mis te gaan. En misschien is dat wel gewoon de schuld van Tooske zelf. Er zijn een hoop mensen die…