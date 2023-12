Video toont mogelijk werkende flashcards voor de Nintendo Switch

De prijzen van de Nintendo consoles liggen hoog, aangezien het Japanse bedrijf doorgaans niet zo gortig is met kortingen. De meeste mensen nemen daarom maar genoegen met wat ze wel kunnen betalen. Je hebt er altijd een paar met de durf en de kunde om zich op de hoge digitale zeeën te begeven. Nintendo zal het niet leuk vinden, maar toch lijkt het erop dat het iemand is gelukt om flashcards aan de praat te krijgen op de Nintendo Switch.

Video op Twitter/X toont voor het eerst werkende flashcards

Ervan uitgaande dat de video geen trucage betreft, is het iemand gelukt om games vanaf een flashcard te spelen op de Switch. Het is niet de eerste keer dat het iemand is gelukt om pirated games te spelen op de Switch. Wel is het de eerste keer dat het via een flashcard op een niet-gemodificeerde Switch kan. Hoe dat is gelukt, is niet precies duidelijk. Op de video is alleen te zien dat elke keer wanneer de flashcard in de gleuf geplaatst wordt de gedownloade games…