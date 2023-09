Video: Sylvana IJsselmuiden praat je bij over Formule 1 in verschrikkelijk strak topje

Sylvana IJsselmuiden heeft een nieuwe video online gezet, waarin ze iedereen in een strak topje bijpraat over de F1.

De GP van Zandvoort is misschien voorbij, maar dat betekent natuurlijk niet dat het klaar is voor alle races dit jaar. En om alle fans van de Formule 1 weer helemaal bij te praten over hun favoriete sport, besluit Sylvana IJsselmuiden maar om weer even een update online te zetten. Maar dat kan de prachtige blondine natuurlijk niet zomaar doen. Daarvoor moet ze wel een van haar meest spannende pakjes aantrekken. Daar maakt Sylvana haar volgers echt helemaal blij mee. De aantrekkelijke presentatrice weet in dit topje van al haar volgers meteen de aandacht te trekken.

Sylvana IJsselmuiden staat wel vaker te pronken in spannende pakjes

De mega aantrekkelijke blondine trekt wel eens vaker heerlijke pakjes aan om haar volgers een beetje lekker te maken. Het is ondertussen wel…