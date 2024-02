Video: student uit Delft trekt vrouw uit zinkende auto in ijskoude gracht

Vanuit zijn studentenhuis aan de Kolk zag een 23-jarige student hoe een auto in de gracht belanden en handelde direct. “Ik keek uit het raam en zag een auto wegslippen en in de gracht vliegen,” Hij riep zijn huisgenoten en samen sprintten ze naar buiten.

Bekijk de heldendaad hieronder:

Redding met hindernissen

Buiten aangekomen kreeg hij van een omstander te horen dat er iemand in de auto zat. De student twijfelde geen moment. Hij dook het water in, waar zelfs nog ijs op lag. “Dat was best even koud,” zegt hij tegen Omroep West. De vrouw in de auto sloeg in paniek tegen het raam. “Toen zag ik dat het menens was.” De reddingspoging was niet zonder obstakels. Een steen en een hakbijl faalden om de ruit te breken. Uiteindelijk lukte het met een hamer die naar hem werd gegooid. Hij sloeg de ruit stuk, trok de vrouw uit de auto en bracht haar veilig aan wal.

Warme ontvangst na koude duik

Na de redding zocht…