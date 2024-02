Video: Sportende Heleen van Royen laat zich van onderen filmen in strak broekje

Heleen van Royen vindt het fijn om in de sportschool bezig te gaan. En de influencer in spé laat zich graag van alle kanten filmen.

Sinds vorig jaar is Heleen van Royen ontzettend bezig met sporten. Ze heeft een beetje het licht gezien als het om fitness gaat en is continu in de sportschool te vinden. En dat heeft echt wel een groot effect op de mooie schrijfster. Als je foto’s gaat vergelijken, dan merk je een groot verschil met Heleen van ongeveer een jaar geleden en Heleen van nu. Des te meer reden voor de schrijfster om te blijven sporten. En als ze naar de sportschool gaat, dan mogen haar volgers natuurlijk mee. Want Heleen van Royen filmt elk bezoekje aan de sportschool. Dat ziet er ontzettend leuk uit. Laatst was ze er weer en de camera kwam ook gewoon tevoorschijn. Bekijk hier de video!

Heleen van Royen laat zich van onder filmen

Met haar mooie vormen, die ze ook aan al dat sporten te danken…