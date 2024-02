Video: Schaatsster Robin Groot verrast Joy Beune met innige omhelzing na flinke knal

Robin Groot laat ‘Gouden’ collega-schaatsster Joy Beune flink schrikken, maar maakt het daarna snel goed met een warme knuffel…

Onze schaatsster Robin Groot heeft haar ploeggenoot Joy Beune goed laten schrikken! Maar wel met een leuke bedoeling, Joy is namelijk net weer thuis na haar overwinning bij het WK met goud op de 5 kilometer. Daar werd ze meteen flink in het zonnetje gezet door haar ploeggenoten!

Robin Groot laat Joy Beune schrikken aan voordeur

Robin Groot, de ploeggenoot van Joy Beune, wilde graag de schaatsster goed feliciteren met haar overwinning van WK-goud op de 5 kilometer. Daarom heeft ze haar een bezoekje gebracht met een leuke verrassing. Zodra Joy zichzelf liet zien, schoot ze een confettikanon af! Dat was even schrikken voor de schaatsster, maar natuurlijk wel erg lief van haar ploeggenoot. Daarna zien we ook hoe blij Robin is, want ze springt nog net niet alle kanten op! De meiden knuffelen daarna nog, en zo zien we toch weer hoe close ze zijn met…