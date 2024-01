Video: Schaatsster Pien Hersman neemt je mee in haar kleedkamer vlak voor race

Pien Hersman heeft een video geplaatst, waarin je duidelijk al haar mooie kanten ziet. En ze doet dit vlak voor een belangrijke race.

In de schaatswereld is Pien Hersman niet alleen een koningin op het ijs, maar ook een meesteres in het maken van onvergetelijke foto’s, bijvoorbeeld in haar kleedkamer. Met haar nieuwste video voor het WK heeft Pien haar schaatspakje strak aangetrokken. Alle ogen gaan haar kant op. Haar fans zijn helemaal onder de indruk van deze mooie beelden. Zie de video hier!

De kleedkameravonturen van Pien Hersman

In haar recente video neemt Pien Hersman haar fans mee achter de schermen, recht de kleedkamer in vlak voor een belangrijke race. Als een ware gids voor schaatsglamour deelt ze niet alleen haar voorbereidingen, maar schittert ze ook in haar strakke schaatspakje. Het lijkt wel alsof elk aspect van Pien op dat moment perfect samenkomt. Pien Hersman weet ongetwijfeld hoe ze indruk moet maken. Haar strakke schaatspakje doet wonderen om haar vormen…