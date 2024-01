Video: Schaatsster Pien Hersman (20) gooit haar achterste in de strijd

Pien Hersman neemt haar volgers graag mee in alle leuke momenten in haar leven. Dat merk je ook wel als je haar foto’s ziet!

De mooie schaatsster Pien Hersman is altijd bezig met het plaatsen van de mooiste foto’s voor haar fans. Die willen natuurlijk zoveel mogelijk kunnen genieten van de schaatsster en Pien vindt het wel fijn om haar volgers een beetje blij te maken. Dat zorgt er dan ook vaak voor dat Pien verschillende momenten uit haar leven deelt met haar fans. Bijvoorbeeld haar training routine. Die zet de schaatsster gewoon in de vorm van allemaal leuke filmpjes online, zodat haar volgers mee kunnen genieten van haar avonturen in de sportschool. En dat ziet er best wel indrukwekkend uit allemaal. Bekijk hier de video!

Pien Hersman laat haar mooie achterkant zien

De leuke schaatsster laat en bijzondere kant van zichzelf zien op de video. Daar pakt Pien een gewicht op en…