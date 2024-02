Video: Schaatsster Joy Beune laat stiekem haar feestende teamgenotes zien in spiegel

Joy Beune maakt een leuk filmpje voor haar fans waarop het net lijkt alsof ze helemaal alleen is, tot je iets beter kijkt…

De mooie video van Joy Beune

Joy heeft onlangs weer ontzettend mooie resultaten behaald op het ijs. En daarom is ze dat nu een beetje aan het vieren. Je denkt in eerste instantie als je de video van Joy ziet, dat ze dat helemaal in haar eentje doet. Maar niets is minder waar, want als je dan nog eens kijkt zie je haar ploeggenoten in de reflectie van de bril die ze draagt. Joy viert samen met haar ploeggenotes de overwinning. De video van de mooie blondine kan je hier bekijken!

De mooie looks van schaatsster Joy Beune

Als je de prachtige foto’s van deze blonde schaatsster bekijkt, is het duidelijk waarom ze zo’n impact heeft op haar fans. Met een stralende glimlach en een betoverende uitstraling weet Joy haar publiek telkens weer te charmeren. Zowel op als buiten het ijs weet Joy zich op een uiterst charmante manier te presenteren. Dat is…