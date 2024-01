Video: Rutger Castricum maakt Eloise van Oranje met grond gelijk tijdens De Oranjewinter

Rutger Castricum geeft tijdens De Oranjewinter aan absoluut geen fan te zijn van Eloise van Oranje. Hij noemt de influencer zelfs ‘debiel’…

Eloise van Oranje afgemaakt door Rutger Castricum

Het gaat helemaal los tijdens een interview met Rutger Castricum als tafelgast bij de Oranjewinter. Zo zijn ze in gesprek en oppert Hélène Hendriks het onderwerp Eloise van Oranje. Het is gelijk te zien dat Rutger Castricum aanslaat bij het horen van de Gravin haar naam en hij begint gelijk met ratelen en aanvallen. Zo heeft Eloise van Oranje recent een interview gegeven in het magazine Linda Meiden samen met Bram Krikke. In het interview ging het over het leven als bekende persoon in Nederland. Beide gaven aan dat het wel lekker zou zijn om soms met rust gelaten te worden. Zo vindt Eloise het vooral vervelend als mensen tijdens het uitgaan foto’s van haar maken. Eloise begrijpt niet wat ze daar mee zouden willen doen. Om deze en meerdere redenen gaat Eloise naar New York verhuizen…