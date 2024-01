Video: Rutger Castricum maakt alle mannen jaloers en grijpt Hélène Hendriks beet tijdens Oranjewinter

Rutger Castricum heeft in een uitzending van de Oranjewinter hetgeen gedaan waar elke man van droomt; hij grijpt Hélène Hendriks even flink beet tijdens een innig moment op live tv.

Rutger Castricum grijpt Hélène Hendriks stevig vast in de studio

In de uitzending van de Oranjewinter gebeurde wel iets heel bijzonders. Niet zomaar iets, maar iets waar heel mannelijk Nederland toch stiekem wel van droomt. Een knuffel van Hélène Hendriks praten we dan over. Het overkwam Rutger Castricum. Althans het overkwam hem niet, Rutger maakte zelf de eerste move. Rutger en Hélène hadden het over knuffelen en uit het niets stond Rutger op om te demonsteren hoe hij dit meestal doet. Het was een enorm lange knuffel, die tot veel ongemakkelijke blikken leidde in de studio. ‘Een beetje lafjes dit’, noemde de blonde presentatrice de knuffel van Rutger. Dit geeft aan dat de blondine wel van ruig houd. Vervolgens dook Rutger bijna met haar op de tafel. Tenslotte was het grappig om te zien…