Video: Rico Verhoeven neemt je mee tijdens vreemde trainingssessie

Rico Verhoeven brengt mensen in verwarring met rare apparaten. Niemand heeft door wat hij doet. Is dit hoe Rico traint?

Het was al lang duidelijk waarom Rico Verhoeven goed is in kickboksen. Maar nu laat hij ons op een andere manier zien wat hij nog meer kan. In de video’s is te zien hoe Rico met andere mannen verschillende apparaten gebruikt om zijn snelheid en coördinatie te verbeteren. Je kunt gelijk zien dat Rico hier zeker goed in is!

Rico Verhoeven laat zichzelf zien tijdens aparte oefeningen

In deze video kun je zien hoe Rico probeert om als snelste aan de andere kant te komen ten opzichte van een andere deelnemer. In de volgende video zie je hoe de bokser over twee paaltjes heen springt en vervolgens zo snel mogelijk een sprintje trekt. Daarna kun je in een andere video zien hoe hij zo snel mogelijk tussen paaltjes beweegt om vervolgens een apparaat met een soort sensor te laten weten dat hij klaar is. In het laatste filmpje kun je zien hoe hij met vier van deze…