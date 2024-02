Video: Rico Verhoeven maakt tegenstanders alvast bang met trainingsfilmpje

Rico Verhoeven laat alvast zien dat hij meer dan klaar is voor zijn wedstrijd in maart…

Op 9 maart heeft Rico Verhoeven weer een kickboks wedstrijd. In het onderstaande filmpje laat hij zien dat hij nu al erg fit is. Verhoeven staat sowieso bekend om zijn goede conditie en uithoudingsvermogen. Ook dit jaar is die zo te zien weer in topvorm. Zijn tegenstander wordt dit keer de Fransman Laïdouni. De winnaar van dit gevecht bemachtigd een plekje in de halve finale. De favoriet is natuurlijk niemand minder dan onze eigen Rico Verhoeven.

Hoelang is Rico al ongeslagen?

Rico Verhoeven die ook wel bekend staat als de ‘King of kickboxing’ is al een tijdje ongeslagen. Ondanks dat hij het opgenomen heeft tegen grote namen zoals natuurlijk Badr Hari en Jamal Ben Saddik, heeft hij al een aantal jaar de wereldtitel zwaargewicht kampioen kickboksen op zijn naam staan. In 2014 veroverde hij deze titel door te winnen van de Roemeen Daniel Ghita. Verhoeven is dus al negen jaar lang…