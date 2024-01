Video: Rico Verhoeven doet zijn trainer een koffer vol goud cadeau

Rico Verhoeven hecht veel waarde aan zijn team. Deze keer geeft hij zijn trainer wel een heel bijzonder cadeau…

Rico Verhoeven geeft trainer Peter Fury Gouden cadeau

In de wereld van het boksen zijn speciale momenten schaars, en het is van cruciaal belang om de mensen om je heen dan te laten weten hoeveel je hen waardeert. Dat doet Rico Verhoeven dus ook op een recente video. Deze keer is het de beurt aan zijn trainer Peter Fury. Hij geeft aan hoeveel waardering hij voor zijn werk heeft en wat hij voor Rico betekent. Fury is voor Rico een coach, mentor en vader figuur. Voor dit moment heeft Rico dan ook iets heel speciaals meegenomen. Hij wil een Gouden belt aan Peter Fury overhandigen om zijn waardering en liefde uit te spreken. Aan de reactie van Peter te zien is hij heel blij met het cadeau en waardeert hij het heel erg. De video zie je hier!

De bijzondere band tussen Rico Verhoeven en Peter Fury

